وائل زمرلي رئيسًا لاتحاد بلديات الفيحاء وعبد الله كبارة نائبًا له



انتخب وائل زمرلي رئيسًا لاتحاد بلديات ، وعبد الله كبارة رئيس نائبًا له، وذلك خلال جلسة عُقدت بحضور محافظ بالإنابة ، وبمشاركة رؤساء بلديات الاتحاد: ، الميناء، ، والبداوي.

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