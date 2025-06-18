كرامي عرضت مع سفيري بريطانيا وسويسرا لأولويات الوزارة وعودة النازحين

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، وتم التركيز على "تعزيز التوجه نحو الجودة"، ودعوة مؤسسات التعليم العالي إلى "سلوك مسار الجودة وإجراء التقويم الداخلي أو الإستعانة بالخبراء، لوضع الأسس لنموذج للاعتماد الوطني وتدعيم المديرية العامة للتعليم
العالي بالموارد البشرية المتمكنة، من أجل المتابعة مع المؤسسات لتستمر في العمل على رفع مستواها".
كما كان عرض لأوضاع المؤسسات ولطبيعة الملفات والطلبات المتأخرة والجديدة، إن "لجهة تطوير التخصصات أو إدخال أخرى جديدة ضمن الكليات والفروع القائمة والتركيز على إسداء التعليم في الفروع الجغرافية بالجودة نفسها المتوفرة للمؤسسة في مقرها الرئيسي
".
ثم درست ملفات الترخيص على جدول الأعمال، وتم اتخاذ التوصيات المناسبة بخصوص كل ملف
سفير بريطانيا
ثم اجتمعت كرامي مع سفير بريطانيا هاميش كاول، ترافقه مديرة المجلس الثقافي البريطاني
في بيروت
ميساء الضاوي والملحقة الإقتصادية ديالا ميشلاوي. واطلعت الوزيرة
من السفير والوفد المرافق على "الإمكانات المتاحة لدى الجانب البريطاني لمساعدة وزارة التربية بحسب أولويات الوزارة وخطتها"، وكانت مناسبة لمناقشة تحضيرات الحكومة "لعودة النازحين
السوريين إلى بلادهم وكيفية تسهيل هذه العودة من جانب الجهات الدولية والوزارة".
سفيرة سويسرا
كذلك اجتمعت كرامي مع سفيرة سويسرا الدكتورة ماريون ويشلت، ترافقها نائبة المسؤول عن التعاون لين كالدير والمسؤول عن التعليم والدخل للمنظمات غير الربحية هراغ أدفانيان، حيث ركز اللقاء على "تعليم النازحين الموجودين في لبنان
".
واعرب الجانب السويسري عن "تجديد الإلتزام بدعم الصندوق الإئتماني المخصص للتربية والتعليم TREF ، وتمت مناقشة "التعليم للجميع وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".