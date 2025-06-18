كرامي عرضت مع سفيري بريطانيا وسويسرا لأولويات الوزارة وعودة النازحين

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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، وتم التركيز على "تعزيز التوجه نحو الجودة"، ودعوة مؤسسات التعليم العالي إلى "سلوك مسار الجودة وإجراء التقويم الداخلي أو الإستعانة بالخبراء، لوضع الأسس لنموذج للاعتماد الوطني وتدعيم العالي بالموارد البشرية المتمكنة، من أجل المتابعة مع المؤسسات لتستمر في العمل على رفع مستواها".كما كان عرض لأوضاع المؤسسات ولطبيعة الملفات والطلبات المتأخرة والجديدة، إن "لجهة تطوير التخصصات أو إدخال أخرى جديدة ضمن الكليات والفروع القائمة والتركيز على إسداء التعليم في الفروع الجغرافية بالجودة نفسها المتوفرة للمؤسسة في مقرها ".ثم درست ملفات الترخيص على جدول الأعمال، وتم اتخاذ التوصيات المناسبة بخصوص كل ملفسفيرثم اجتمعت كرامي مع سفير بريطانيا هاميش كاول، ترافقه مديرة المجلس الثقافي في ميساء الضاوي والملحقة الإقتصادية ديالا ميشلاوي. واطلعت من السفير والوفد المرافق على "الإمكانات المتاحة لدى الجانب البريطاني لمساعدة وزارة التربية بحسب أولويات الوزارة وخطتها"، وكانت مناسبة لمناقشة تحضيرات الحكومة "لعودة السوريين إلى بلادهم وكيفية تسهيل هذه العودة من جانب الجهات الدولية والوزارة".سفيرةكذلك اجتمعت كرامي مع سفيرة سويسرا الدكتورة ماريون ويشلت، ترافقها نائبة المسؤول عن التعاون لين كالدير والمسؤول عن التعليم والدخل للمنظمات غير الربحية هراغ أدفانيان، حيث ركز اللقاء على "تعليم النازحين الموجودين في ".واعرب الجانب السويسري عن "تجديد الإلتزام بدعم الصندوق الإئتماني المخصص للتربية والتعليم TREF ، وتمت مناقشة "التعليم للجميع وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".