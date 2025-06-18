الرئيس عون عرض مع زواره للاوضاع.. واطلع من السفير الألماني على مساعدة بلاده للجيش

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وسياسية تناولت الأوضاع العامة في وتطورات المنطقة.الوزير غسان سلامةوفي هذا السياق، استقبل وزير الثقافة غسان سلامة واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة، ولا سيما منها التصعيد بين والجمهورية الإسلامية وتداعياته على المنطقة.النائب أبو فاعورواستقبل الرئيس عون النائب وائل أبو فاعور وعرض معه الأوضاع العامة ومواضيع محلية وإقليمية.النائب غسان سكافنيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب الدكتور غسان سكاف واطلع منه على أجواء جولته في الأميركية.وبعد اللقاء، قال سكاف :"علينا ان نعلم اننا دخلنا في عصر جديد. وبخصوص الحرب الإيرانية، فان الساعات والأيام القادمة ستقرر الاتجاه اما الى ضبط الأمور او الذهاب الى مواجهة شاملة".أضاف:"بحثت مع رئيس الجمهورية الوضع العام في البلاد، ونحن نعلم انه على الرغم من الدعم التاريخي الأميركي لإسرائيل، فان السياسة الأميركية -الإسرائيلية ليست واحدة وهناك تباين بين السياستين، وسلوك الدول هو الذي يقرب او يباعد بينهما.ان اميركا على سبيل المثال لم تكن تريد الذهاب الى حرب شاملة انما اجبار على العودة الى طاولة المفاوضات تحت النار، وهي لا تزال لا تريد اسقاط النظام فيها دون استحضار بديل جدي، وتنظر الى الأمور من زاوية مختلفة لان جغرافية وجيوسياسية ايران في وسط آسيا تحتم بقاءها في هذه المنطقة".وختم:" هناك توافق مع فخامة الرئيس على ضرورة تحييد لبنان عن الجحيم الذي يلف المنطقة والقرار العاقل الذي أخذه " " حتى الان هو موضع ترحيب، فالمصلحة اليوم تقوم على عدم توريط لبنان".السفير الالمانيديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الألماني في لبنان السيد KURT-GEORG STOECKL- STILLFRIED يرافقه العقيد KAI ZIMMERMANN واطلع منهما على المساعدات التي قدمتها المانيا للجيش اللبناني والتي تشمل معدات للقوة التي ينوي الجيش ارسالها الى الجنوب وأخرى تتعلق بنزع الألغام وأجهزة للحماية ومعدات لوجستية أخرى، إضافة الى افران الخبز التي يتم تجهيز ثكنات للجيش بها.وشكر الرئيس عون السفير الألماني على المساعدة وعرض معه الأوضاع الراهنة في ضوء الصراع -الإيراني وتداعياته، وموقف لبنان من هذه التطورات. كما تطرق البحث الى دور "اليونيفيل" في الجنوب في ضوء تمسك لبنان ببقائها واجراء الاتصالات لتوفير التمويل اللازم لها.عائلة المرحومة نهاد الشاميوفي قصر بعبدا، وفد من عائلة المرحومة نهاد الشامي ضم ابنها عصام، وابنتها ريما الشامي زيادة والسيد بشير افرام مع وفد من محطة "تلي لوميير" ضم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ جاك كلاسي والسيدة جوزفين ضاهر والسيدة ماريا دا سيلفا الغول، وذلك في زيارة شكر للرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون على مواساتهما العائلة بوفاة المرحومة نهاد.وقالت ابنة الفقيدة خلال اللقاء:" نحن بنات وأبناء سمعان ونهاد الشامي نتقدم من فخامتكم ومن السيدة الأولى باسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل لما قدمتموه من دعم معنوي كبير لنا بفقدان والدتنا الحبيبة والتي هي ليست امنا وحدنا، بل كانت اما للعديد من اللبنانيين في هذا الوطن ولابنائه في الانتشار خلال 32 سنة بعد اعجوبة شفائها".أضافت :"ان تعزيتكم ومشاركتكم حزننا من خلال إرسال ممثل عنكم النائب سيمون أبي رميا قد ادخل الرجاء الى قلوبنا بأن هذا الوطن محروس بشفاعة مار شربل وبقيادتكم الحكيمة على رأس الدولة.وإذ نشكركم مجددا نطلب من الله بشفاعة مار شربل والصلوات التي كانت تصليها والدتنا لاجل لبنان ان يحميكم الله ويحيطكم بنعمة السلام والأمان لاتمام رسالتكم الوطنية".وشرح كلاسي ما تعده "تلي لوميير" من برامج وثائقية حول حياة الراحلة نهاد الشامي وعلاقتها مع القديس شربل إضافة الى مواكبتها لها خلال حياتها.