اجتماع للجنة المكلفة متابعة شؤون الوظيفة العامة للكاثوليك

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عقدت اللجنة المكلفة من البطريرك يوسف العبسي اجتماعها بكامل أعضائها: القاضي فوزي خميس والدكتور طلال المقدسي والعميد فادي صليبا والمدير العام السابق داني جدعون وامينة السر السيدة جويل الرموز لمتابعة شؤون وأوضاع أبناء الملكية في القطاع العام، اجتماعاً خصصته لتقييم ما أنجزته من تحركات وانشطة ولتقرير خطواتها للأيام والأسابيع المقبلة.وشدد ، وفق توجيهات البطريرك العبسي، بحسب بيان، على "الالتزام بمضمون خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد كما بمضمون البيان الوزاري لحكومة القاضي نواف سلام، لجهة اعتماد الكفاءة والنزاهة والمؤهلات والاستحقاق المجرد في ترشيحات من يتقدمون لتولي مناصب ومواقع وظيفية في القطاع العام، بعيداً عن المحاصصة البغيضة والتبعية الضيقة وعدم الانتماء الوطني".واشار البيان الى انه "بنتيجة لقاءاتها واتصالاتها، عملت اللجنة على إيداع المراجع الرسمية المعنية السير الذاتية العائدة للمرشحين للمواقع الآتية: محافظ ، عضو لجنة الرقابة على المصارف ورئيس والمدير العام لشركة تلفزيون لبنان للراغبين من أبناء كنيستنا الملكية الذين تقدموا اليها وتعمل على متابعة مسار معالجتها".اضاف البيان:"ان طائفتنا الملكية تختزن الكثير من الكفاءات المستقلة والمتميزة بانتمائها الوطني، واللجنة تعمل بهدي ضمير أعضائها وخبراتهم وموضوعيتهم تجاه إخوانهم وبمصداقية التعاطي مع المسؤولين بالدولة وبمسؤوليتها تجاه غبطة البطريرك الذي اولاها ثقته ومحبته. ونتمنى على من هو مؤهل لإشغال أي وظيفة في القطاع العام ان يرسل سيرته الذاتية على البريد الالكتروني: info.patriarch.lb@gmail.com ، او الاتصال بالرقم: 71-110011".