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لبنان

هذه حقيقة ما جرى في كازينو لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2025 | 07:52
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علم "لبنان 24"، أنّ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة داهمت كازينو لبنان، وقامت بمصادرة "كمبيوترات" و"سرفورات".
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وفي هذا السياق، قالت مصادر في "كازينو لبنان" لـ"لبنان 24"، إنّ "هناك إشارة على ملف المقامرة عبر الإنترنت التي تُعتبر غير شرعيّة".
 
وأضافت المصادر أنّه "يتمّ العمل على إعداد قانون، وضمن التحقيقات التي تخصّ ملف المقامرة غير الشرعيّة، حضرت عناصر  من أمن الدولة الى الكازينو وتحقق في بعض المعلومات، ولم يكن هناك من مداهمة بالمعنى الفعلي للكلمة".
وتابعت: "ادارة الكازينو تتعاون مع أمن الدولة، وتزودهم المعلومات التي هم  بحاجة إليها".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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