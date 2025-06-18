هذه حقيقة ما جرى في كازينو لبنان

علم " "، أنّ دورية من داهمت ، وقامت بمصادرة "كمبيوترات" و"سرفورات".

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وفي هذا السياق، قالت مصادر في " " لـ"لبنان 24"، إنّ "هناك إشارة على ملف المقامرة عبر الإنترنت التي تُعتبر غير شرعيّة".

وأضافت المصادر أنّه "يتمّ العمل على إعداد قانون، وضمن التحقيقات التي تخصّ ملف المقامرة غير الشرعيّة، حضرت عناصر من الى الكازينو وتحقق في بعض المعلومات، ولم يكن هناك من مداهمة بالمعنى الفعلي للكلمة".

وتابعت: "ادارة الكازينو تتعاون مع أمن الدولة، وتزودهم المعلومات التي هم بحاجة إليها".