عدوان من مجلس النواب: تطور في مسار قانون الانتخابات

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لفت في تصريح بعد جلسة اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان، في مجلس النواب الى "أن هناك تطورا في مسار "، مشيرا إلى موقف الحكومة "بما يتعلق بتأليف لجنة، لترى الإصلاحات التي ستدخلها إلى القانون، وهذا تطور، لان الحكومة رأت أنها ستنطلق من القانون الحالي من أجل أن تجري الانتخابات".وقال:" نريد إجراء الانتخابات في موعدها، وان تجرى على القانون الحالي والحكومة ذهبت بنفس التوجه وهناك موضوعان أساسيان البطاقة الممغنطة وانتخاب غير المقيمين والمقاعد الستة وما تقوم به الحكومة في هذا الاتجاه خطوة صحيحة وسليمة في الاتجاه المطلوب لنجهز امورنا".