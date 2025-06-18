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لبنان

العلامة فضل الله استقبل عضو بلدية بيروت عماد فقيه : لإبعاد العمل البلدي عن التجاذبات السياسية

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:33
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله، عضو مجلس بلدية بيروت المهندس عماد فقيه الذي وضعه في أجواء عمل المجلس المنتخب واطلعه على المشاريع الانمائية المخطط لتنفيذها لمدينة بيروت.
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ورحب العلامة فضل الله بفقيه وهنأه بانتخابه، متمنيا النجاح للمجلس البلدي الجديد "الذي جاء ممثلا لمختلف المكونات اللبنانية"، مؤكدا  "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية وان يشكل هذا المجلس نموذجا في تعاون وتلاقي هذه الاطياف المتنوعة"، داعيا إلى "عدم ادخال العمل البلدي في الصراعات والتجاذبات السياسية والفئوية والشخصية ما قد يعطل عملية الانماء والنهوض للعاصمة التي تشكل حصنا لجميع اللبنانيين  والتي تستحق الاهتمام فيها وتطويرها على مختلف المستويات".
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