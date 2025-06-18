العلامة فضل الله استقبل عضو بلدية بيروت عماد فقيه : لإبعاد العمل البلدي عن التجاذبات السياسية

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استقبل العلامة ، عضو عماد فقيه الذي وضعه في أجواء عمل واطلعه على المشاريع الانمائية المخطط لتنفيذها لمدينة .ورحب العلامة بفقيه وهنأه بانتخابه، متمنيا النجاح للمجلس البلدي الجديد "الذي جاء ممثلا لمختلف المكونات "، مؤكدا "أهمية تعزيز والإسلامية وان يشكل هذا المجلس نموذجا في تعاون وتلاقي هذه الاطياف المتنوعة"، داعيا إلى "عدم ادخال في الصراعات والتجاذبات السياسية والفئوية والشخصية ما قد يعطل عملية الانماء والنهوض للعاصمة التي تشكل حصنا لجميع اللبنانيين والتي تستحق الاهتمام فيها وتطويرها على مختلف المستويات".