انتخابات رؤساء اتحادات البلديات ونوابهم استكملت في سرايا حلبا

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استكملت انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم في المحامي عماد اللبكي في سرايا الحكومية بحضور امينة سر المحافظة ، وقد انتخب محمد المصومعي رئيسا لاتحاد بلديات ، ومحمد .كما انتخب عدنان ملحم رئيسا لاتحاد بلديات الجومة واحمد الحاج نائبا له.وانتخب علي اسبر رئيسا لاتحاد بلديات وعلى احمد اسعد نائبا للرئيس.وانتخب خالد أحمد رئيساو لبلديات ، ومحمد فهد حسيان .