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لبنان

انتخابات رؤساء اتحادات البلديات ونوابهم استكملت في سرايا حلبا

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:48
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استكملت انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم في مكتب محافظ عكار المحامي عماد  اللبكي في سرايا حلبا الحكومية بحضور امينة سر المحافظة رولا البايع، وقد انتخب محمد المصومعي رئيسا لاتحاد بلديات سهل عكار، ومحمد علي حسين نائبا للرئيس
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كما انتخب عدنان ملحم رئيسا لاتحاد بلديات الجومة واحمد الحاج نائبا له.

وانتخب علي اسبر رئيسا لاتحاد بلديات جبل اكروم وعلى احمد اسعد نائبا للرئيس.

وانتخب خالد أحمد البدوي رئيساو لبلديات وادي خالد، ومحمد فهد حسيان نائب الرئيس
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