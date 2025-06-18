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لبنان

الحاج بحث والسفير الأوكراني في سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:59
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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، السفير الأوكراني في لبنان رومان هورياينوف، في زيارة بروتوكولية تمّ خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيّما في مجال الاتّصالات.
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