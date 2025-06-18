رئيس بلدية طرابلس استقبل رئيس وأعضاء بلدية السماقية في عكار

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التقى رئيس بلدية في مكتبه في البلدي وفدا من بلدية في ، ضم رئيس البلدية سامي ونائب الرئيس آصف المصري والأعضاء، بحضور الرئيس السابق لبلدية السماقية المهندس بلال شمعا وفواز السعيد.وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني، وضرورة تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات".وأمل السعيد بأن "تشهد طرابلس في عهد الرئيس كريمة نهضة تنموية تعيد للمدينة مجدها وتاريخها الحضاري".