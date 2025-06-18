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لبنان

رئيس بلدية طرابلس استقبل رئيس وأعضاء بلدية السماقية في عكار

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:00
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التقى رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في مكتبه في القصر البلدي وفدا من بلدية السماقية في عكار، ضم رئيس البلدية سامي السعيد ونائب الرئيس آصف المصري والأعضاء، بحضور الرئيس السابق لبلدية السماقية المهندس بلال شمعا  وفواز السعيد.
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وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني، وضرورة تعزيز اواصر التعاون وتبادل الخبرات".

وأمل السعيد بأن "تشهد طرابلس في عهد الرئيس كريمة نهضة تنموية تعيد للمدينة مجدها وتاريخها الحضاري".
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