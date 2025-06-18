لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير حاسمة لردع إي تهديد مُحتمل ضدّ أرمينيا

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أعربت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في عن بالغ قلقها إزاء التهديدات المتصاعدة التي تشكلها أذربيجان تجاه محافظة سيونيك في أرمينيا.وقالت في بيان:"في أعقاب النزاع بين وإيران، تصاعدت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، مما خلق تهديدًا إضافيًا يتمثل في احتمال اتخاذ أذربيجان إجراءات عدوانية تعرض سيادة أرمينيا للخطر. إننا نحث على اتخاذ تدابير حاسمة لمنع عدوان جديد ضد أرمينيا".اضاف البيان:"لقد كرر رئيس أذربيجان إلهام علييف التأكيد على أن "ممر زنغزور" سيتم إنشاؤه "سواء أرادت أرمينيا ذلك أم لا." وهدد علييف مرارًا وتكرارًا باستخدام القوة لتحقيق هذا الهدف، وقد احتلت أذربيجان أكثر من مئتي كيلومتر مربع من أراضي أرمينيا منذ أيلول 2022. إن هذا الخطاب، إلى جانب زيادة المناورات العسكرية قرب حدود أرمينيا والتشتيت الناتج عن التطورات الأخيرة في ، يشكل تهديدًا واضحًا لوحدة وسلامة الأراضي الأرمنية.وعن العدائية المتزايدة من أذربيجان ذكر البيان ان "أرمينيا تواجه تهديدًا وشيكًا في ظل استمرار أذربيجان بسياساتها التوسعية، حيث تسعى للسيطرة على أراضٍ استراتيجية تحت ذريعة الاتصال الإقليمي. إن أي محاولة للاستيلاء على أراضٍ أرمنية تحت حجج زائفة تتعلق بـ"ممر زنغزور" ستُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي".وعن خطر التصعيد الإقليمي اشار الييان الى ان "الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وإيران تزيد من تعقيد المشهد الأمني في جنوب القوقاز. ويثير موقف أذربيجان العدواني، المدعوم من حلفاء خارجيين، مخاوف من أن تصبح أرمينيا هدفًا تحت ذريعة إعادة الاصطفاف الإقليمي. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لردع أي استفزاز عسكري محتمل".ودعت اللجنة إلى "تحرك دولي فوري"، وقالت:"نناشد منظمة الأمن والتعاون في ، وخصوصًا الدول الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة أعضائه الدائمين الخمسة، والاتحاد ، بالإضافة إلى الدول الحليفة لأرمينيا، أن يمنعوا أذربيجان من استغلال النزاعات العالمية لتحقيق طموحاتها التوسعية ضد أرمينيا. لا بد من ممارسة ضغوط دبلوماسية واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية وحدة أراضي أرمينيا. كما ندعو سلطات جمهورية أرمينيا إلى تقديم نداءات مماثلة وتعزيز آليات الردع الدبلوماسية والعسكرية-السياسية".وشددت على "الحاجة العاجلة للدعم العسكري والديبلوماسي"، ولفتت الى ان "أرمينيا تتطلب دعمًا معززًا من حلفائها وشركائها لردع أي تهديد محتمل. ندعو الدول الصديقة إلى إعادة تأكيد التزامها بسيادة أرمينيا وسلامة أراضيها من خلال تقديم التدابير الأمنية، والحلول الدبلوماسية، والشراكات الاستراتيجية".واكدت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان "التزامها الراسخ بحماية سيادة أرمينيا"، وحثت "المنظمات الدولية والقادة العالميين على إدراك خطورة الوضع واتخاذ خطوات فورية للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز".