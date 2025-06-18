رئيس "التقدمي" استقبل وفد "الجماعة الاسلامية"

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استقبل رئيس الإشتراكي النائب تيمور في كليمنصو، وفدا من "الجماعة الإسلامية"، ضم: رئيس ياسين، وأعضاء المكتب السياسي عمر سراج، الشيخ أحمد فواز، المحامي باسم ، الدكتور وائل نجم، بحضور النائب بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وكان بحث في المستجدات السياسية وسبل التعاون في مجمل والاستحقاقات الوطنية.وبعد اللقاء تحدّث أبو ياسين، فقال: "كان لنا شرف لقاء رئيس كتلة اللقاء النائب تيمور جنبلاط والقادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، حيث كان اللقاء مناسبة للتشاور والنقاش في مجال القضايا والاستحقاقات الوطنية، وأكّدنا ضرورة التواصل والتعاون في مجمل الملفات التي تعني المواطنين.بدوره، رحّب عبدالله بالوفد، وأكد "أن التواصل مستمر مع الجماعة الإسلامية، سواء على الصعيد المركزي أو المناطقي".وأضاف: "تجمعنا رؤية مشتركة حول حماية واستقرار في ظل العواصف الخطرة في المنطقة".كما كان اللقاء فرصة تناولنا فيه نشاط البلديات وضرورة دعمها، مشيرا إلى "أنّ هناك العديد من الهواجس المشتركة بين التقدمي" و"الجماعة".وتابع: "كما سيكون هناك في لقاءات لبحث تفاصيل أخرى وخاصةً على صعيد المناطق، فهذا امتداد لعلاقة قديمة بين الطرفين، كما ان هناك توجّهات من النائب تيمور جنبلاط، لتكثيف اللقاءات والنشاطات على مختلف الأصعدة"، لافتا إلى "أنّ الأخوة في الجماعة الإسلامية يقدّرون عالياً موقف الرئيس والحزب، خاصةً فيما يتعلّق بالأحداث التي حصلت في المنطقة، وأن نحافظ على هويّتنا الوطنية والإسلامية في ظل تلك الظروف الصعبة.