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لبنان

"لجنة كفرحزير البيئية" حذرت من اعادة الترخيص لمقالع شركتي الترابة

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:22
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وجهت "لجنة كفرحزير البيئية" تحذيرا الى "كل وزارة او دائرة توافق على طلبات ترخيص الحفر في مقالع شركتي الترابة المخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات ولمعظم القوانين اللبنانية خصوصا الموجودة في اراضي كفرحزير المصنفة اراضي بناء 20/40"، مؤكدة انه "مجرد قبول طلبات تراخيص لمقالع شركات الترابة مخالفة قانونية، لان هذه المقالع هي خارج خريطة المرسوم 8803 رقم 1، ومتهربة من دفع ملايين الدولارات من الرسوم البلدية وعملت طوال عشرات السنين من دون تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، ولان اعادة عمل هذه المقالع يعني اعادة عمل الافران العاملة بالفحم الحجري والبترولي ( كبريت6 بالمئة)، ما يعني تجدد مجزرة الابادة الجماعية لاهل الكورة وشكا بالسرطان وامراض القلب والامراض التنفسية، ولان هذه المقالع موجودة خلافا للمرسوم 8803 في اراضي البناء في كفرحزير وبين اعمدة التوتر العالي والوديان والينابيع وعلى مجرى نهر العصفور وبين البيوت والمشاعر الدينية التراثية ومدارس الاطفال وفوق حوض وينابيع الجرادي الجوفية، ولان الضرر البيئي والصحي الذي سببته هذه المقالع لا يمكن اصلاحه وهو الاسوأ والاخطر في لبنان والعالم ولان شركات الترابة قد دفنت في الوديان داخل هذه المقالع اخطر النفايات الصناعية القاتلة، سنلاحق قضائيا كل من يوافق على اعادة حفر مقالع شركتي الترابة في اراضي الكورة لان مكانه السجن".
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