الرئيس عون استقبل سامي الجميّل

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التقى رئيس الجمهورية العماد في بعد ظهر اليوم، رئيس الجميّل، وعرض معه التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، وتداعيات الحرب - الايرانية على دول المنطقة بشكل عام، والجهود التي تبذلها الدولة لتجنيب التأثيرات السلبية لهذه الحرب.كما تم البحث ايضا في الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.