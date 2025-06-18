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لبنان

الرئيس عون استقبل سامي الجميّل

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:30
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وعرض معه التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية - الايرانية على دول المنطقة بشكل عام، والجهود التي تبذلها الدولة لتجنيب لبنان التأثيرات السلبية لهذه الحرب.
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كما تم البحث ايضا في الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.
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