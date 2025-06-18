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لبنان

وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-06-2025 | 09:35
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اوقف وزير الإعلام  بول مرقص عرض حلقة الإعلامي وليد عبود التي كانت مُقرّرة مساء اليوم الأربعاء على شاشة تلفزيون لبنان، بقرار مباشر صدر في ظل موجة انتقادات حادّة طالت مضمون كلام قاله في اطلالة على محطة فضائية.
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ووفق معلومات " لبنان 24"، فقد اتخذ مرقص القرار بعد مراجعات تلقاها احتجاجا على كلام عبود.
 
 
كذلك حضر الجيش الى مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط  تحسبا لحصول اشكالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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