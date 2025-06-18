وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"

اوقف وزير الإعلام عرض حلقة الإعلامي التي كانت مُقرّرة مساء اليوم الأربعاء على شاشة تلفزيون ، بقرار مباشر صدر في ظل موجة انتقادات حادّة طالت مضمون كلام قاله في اطلالة على محطة فضائية.

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ووفق معلومات " "، فقد اتخذ القرار بعد مراجعات تلقاها احتجاجا على كلام عبود.

كذلك حضر الجيش الى مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط تحسبا لحصول اشكالات.