قعقور: نريد تقريرا مفصلا عن "ألفاريز" مع الجداول والملحقات

أشارت النائبة في تصريح من مجلس النواب، إلى أن "التدقيق الجنائي كان يفترض أن يبدأ وينتهي مع ألفاريز"، سائلة الحكومة عن "حجتها بألا تكمل التدقيق الجنائي".

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ولفتت الى أنه "منذ الأزمة الاقتصادية توقفت المصارف عن القيام بدورها واصبحت تعتمد على عمولات غير مبررة"، وقالت: "نريد تقريرا مفصلا عن "ألفاريز" مع الجداول والملحقات".