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لبنان

قعقور: نريد تقريرا مفصلا عن "ألفاريز" مع الجداول والملحقات

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:43
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أشارت النائبة حليمة قعقور في تصريح من مجلس النواب، إلى أن "التدقيق الجنائي كان يفترض أن يبدأ وينتهي مع ألفاريز"، سائلة الحكومة عن "حجتها بألا تكمل التدقيق الجنائي".
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ولفتت الى أنه "منذ الأزمة الاقتصادية توقفت المصارف عن القيام بدورها واصبحت تعتمد على عمولات غير مبررة"، وقالت: "نريد تقريرا مفصلا عن "ألفاريز" مع الجداول والملحقات".
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