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لبنان

فرعية اللجان برئاسة موسى بحثت في تنظيم الصليب الاحمر اللبناني

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:46
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني.
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