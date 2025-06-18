شركة "omt": لهذا السبب حضرت أمن الدولة إلى مركزنا الرئيسيّ

أعلنت شركة "omt" ردّاً على سؤال لـ" "، أنّ "حضور إلى المركز لشركة OMT يندرج ضمن إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشركة والأجهزة الأمنية والقضائية ويأتي في سياق تزويد الجهات المختصّة بما يلزم خدمةً للمهام التي يقومون بها، وفقًا للأصول والآليات المعتمدة. وعليه، ليس لهذا الحضور أي طابع استثنائي أو خارج عن المألوف، كما أنّ شركة OMT ليست طرفًا في أي تحقيق أو إجراء قانوني".

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