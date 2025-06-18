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لبنان
شركة "omt": لهذا السبب حضرت أمن الدولة إلى مركزنا الرئيسيّ
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
09:50
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أعلنت شركة "omt" ردّاً على سؤال لـ"
لبنان 24
"، أنّ "حضور
أمن الدولة
إلى المركز
الرئيسي
لشركة OMT
صباح اليوم
يندرج ضمن إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشركة والأجهزة الأمنية والقضائية ويأتي في سياق تزويد الجهات المختصّة بما يلزم خدمةً للمهام التي يقومون بها، وفقًا للأصول والآليات المعتمدة. وعليه، ليس لهذا الحضور أي طابع استثنائي أو خارج عن المألوف، كما أنّ شركة OMT ليست طرفًا في أي تحقيق أو إجراء قانوني".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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