Advertisement

لبنان

رئيس بلدية صيدا نوّه بجهود المشرفين في إتحاد "حارتنا" الإنمائي لمنطقة التعمير

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1378266-638858632757721841.png
Doc-P-1378266-638858632757721841.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي  مع اعضاء المجلس البلدي: المهندس محمد دندشلي الدكتور تيسير الزعتري و حسن بديع، ورئيس المصلحة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي، في جلسة التحقق من الخطط والمشاريع لإتحاد حارتنا الإنمائي في محلة التعمير في صيدا ، التي تم طرحها من قبل لجنة تمثل السكان. 
Advertisement

كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المشاركة في مشروع حارتنا الإنمائي.  وقد جاءت في  إطار استكمال أنشطة مشروع "حارتنا"، المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (DANIDA)، والمؤلّف من: المجلس النرويجي للاجئين NRC، التجمع النسائي الديمقراطي اللبنانيRDFL، جمعية طرابلس لرواد الاعمال TEC والجمعية الايطالية COSV.

وأشاد حجازي في مداخلته بجهود الاتحاد، مؤكّدًا "أهمية دعم وتعاون أهالي المدينة مع مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين أوضاع المنطقة وتعزيز رفاه سكانها".

كما طرح عدد من الحضور جملة تساؤلات واستفسارات حول خطوات الاتحاد المستقبلية.  وتخلل الجلسة نقاش بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس مع الحضور تناول سبل تعزيز التعاون المشترك،  وآليات وأفكار مقترحة حول  إشراك سكان المنطقة في أعمال وانشطة البلدية.
مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات زغرتا: "الراعي الإنمائي" يشترط ويصر
lebanon 24
18/06/2025 19:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "التنمية والوفاء" في حارة صيدا
lebanon 24
18/06/2025 19:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: انقلاب آلية لجمع النفايات في حارة صيدا وسقوط جريحين
lebanon 24
18/06/2025 19:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات
lebanon 24
18/06/2025 19:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-18
12:26 | 2025-06-18
12:23 | 2025-06-18
12:22 | 2025-06-18
12:08 | 2025-06-18
11:57 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24