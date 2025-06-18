رئيس بلدية صيدا نوّه بجهود المشرفين في إتحاد "حارتنا" الإنمائي لمنطقة التعمير

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شارك رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي مع اعضاء : دندشلي الدكتور تيسير الزعتري و حسن بديع، ورئيس المصلحة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي، في جلسة التحقق من الخطط والمشاريع لإتحاد حارتنا الإنمائي في محلة التعمير في صيدا ، التي تم طرحها من قبل لجنة تمثل السكان.كما حضر الجلسة المشاركة في مشروع حارتنا الإنمائي. وقد جاءت في إطار استكمال أنشطة مشروع "حارتنا"، المموّل من (AFD) والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (DANIDA)، والمؤلّف من: المجلس النرويجي للاجئين NRC، التجمع النسائي اللبنانيRDFL، لرواد الاعمال TEC والجمعية الايطالية COSV.وأشاد في مداخلته بجهود الاتحاد، مؤكّدًا "أهمية دعم وتعاون أهالي المدينة مع مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين أوضاع المنطقة وتعزيز رفاه سكانها".كما طرح عدد من الحضور جملة تساؤلات واستفسارات حول خطوات الاتحاد المستقبلية. وتخلل الجلسة نقاش بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس مع الحضور تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات وأفكار مقترحة حول إشراك سكان المنطقة في أعمال وانشطة البلدية.