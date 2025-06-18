بلدية بخعون ـ الضنية تسلمت شاحنة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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إستلمت بلدية بخعون ـ بشخص رئيسها ، شاحنة نقل "بيك أب" مقدمة من (UNDP)، وذلك استكمالا لمشروع السلامة المرورية الذي نفذ على أوتوستراد في البلدة بتمويل من .وتعدّ هذه الشاحنة الآلية الثانية التي تستلمها البلدية بعد الجرافة التي استلمتها في شهر شباط من العام 2024 في عهد الرئيس السابق للبلدية .على صعيد آخر، أعطت بلدية بخعون مهلة أسبوع لأصحاب الدراجات النارية من أجل كتم أصوات "إشبموناتها"، على أن يتم بعد التاريخ المذكور تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، ومصادرة الدراجة النارية المخالفة وتسليمها لقوى الأمن الداخلي.