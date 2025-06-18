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لبنان

بلدية بخعون ـ الضنية تسلمت شاحنة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:09
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 إستلمت بلدية بخعون ـ الضنية بشخص رئيسها عبد الرزاق الغول، شاحنة نقل "بيك أب" مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك استكمالا لمشروع السلامة المرورية الذي نفذ على أوتوستراد مرشد الصمد في البلدة بتمويل من البنك الألماني للتنمية.
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وتعدّ هذه الشاحنة الآلية الثانية التي تستلمها البلدية بعد الجرافة التي استلمتها في شهر شباط من العام 2024 في عهد الرئيس السابق للبلدية محمد يوسف.

على صعيد آخر، أعطت بلدية بخعون مهلة أسبوع لأصحاب الدراجات النارية من أجل كتم أصوات "إشبموناتها"، على أن يتم بعد التاريخ المذكور تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، ومصادرة الدراجة النارية المخالفة وتسليمها لقوى الأمن الداخلي.
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