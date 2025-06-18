سلامة التقى وفدا من مجموعة ناشرون من أجل المهنة

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التقى الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وفدا من "مجموعة ناشرون من اجل المهنة"، أطلعه على اهداف المجموعة والتحديات التي تواجهها في ظل التطور التكنولوجي لجهة تزوير الكتب مما يؤدي الى قرصنة حق المؤلف والناشر وحتى في بعض الاحيان المترجم وفق ما اشاورا اليه خلال اللقاء .و تمنى الحاضرون ان تكون العقوبة مضاعفة في ما يخص تزوير الكتاب من جهة ، واستصدار قوانين في موضوع التزوير الالكتروني.ولفت الوزير سلامة الى انه سيتابع الامر مع الجهات المعنية .يذكر ان المجموعة ضمت السادة : رنا ، حسن ياغي ، اميل تيان ، كريدية، جهاد شبارو ، ايهاب محمد ،عصام .