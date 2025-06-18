بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟

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أصدرت نقابة مستخدمي التلفزيون في بياناً إستنكرت فيه "التطاول على دور الذي لم يحد يوما عن الخطاب الجامع في نشرات أخباره وبرامجه، وهو الحريص من خلال العاملين فيه على نقل صورة لبنان الغني بتعدديته والموحد في تنوعه".واستغربت النقابة "الكلام الذي يطال التلفزيون والعاملين فيه على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للإعلامي لم يُبث على شاشة تلفزيون لبنان"، مستنكرة "كل ما يُثار على مواقع التواصل من خطاب يسيء الى صورة هذا التلفزيون وموظفيه الذي لم ولن يعكس على شاشته الوطنية سوى صورة لبنان الرسالة والعيش المشترك".