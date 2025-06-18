قاصران مفقودان منذ يوم أمس... توجّها إلى شاطىء البحر وقُطِعَ الإتّصال بهما

أفادت مصادر محلية في منطقة ، عن فقدان الاتصال منذ صباح أمس بكلّ من الشابين البالغ من العمر 16 عاماً وفادي علي المحمد البالغ من العمر 17 عاماً، أثناء توجههما من بلدة الكنيسة إلى ، وتحديداً عند نقطة مفرق .

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وبحسب معلومات " "، انقطع الاتصال بدرويش وفادي قرابة الساعة العاشرة صباحاً.

وقد تم إبلاغ القوى الأمنية بما حصل، وبدأت تحقيقاتها وبحثها عن الشابين.

وناشدت عائلة الشابين من لديه معلومات عنهما، بالإتصال على الرقم 79193173، أو التوجه إلى أقرب مركز أمني أو عسكريّ.