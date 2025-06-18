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لبنان
قاصران مفقودان منذ يوم أمس... توجّها إلى شاطىء البحر وقُطِعَ الإتّصال بهما
Lebanon 24
18-06-2025
|
10:24
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أفادت مصادر محلية في منطقة
سهل عكار
، عن فقدان الاتصال منذ صباح أمس بكلّ من الشابين
درويش
علي المحمد
البالغ من العمر 16 عاماً وفادي علي المحمد البالغ من العمر 17 عاماً، أثناء توجههما من بلدة الكنيسة إلى
شاطئ العبدة
، وتحديداً عند نقطة مفرق
مطار القليعات
.
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وبحسب معلومات "
لبنان 24
"، انقطع الاتصال بدرويش وفادي قرابة الساعة العاشرة صباحاً.
وقد تم إبلاغ القوى الأمنية بما حصل، وبدأت تحقيقاتها وبحثها عن الشابين.
وناشدت عائلة الشابين من لديه معلومات عنهما، بالإتصال على الرقم 79193173، أو التوجه إلى أقرب مركز أمني أو عسكريّ.
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