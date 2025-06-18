رجي عرض مع لاكروا ولاثارو الأوضاع في الجنوب وعمل "اليونيفيل"

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استقبل والمغتربين يوسف رجي مساعد لعمليات حفظ السلام جان لاكروا وقائد قوات "اليونيفيل" اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق. وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع في وعمل "اليونيفيل" ومسألة تمديد ولايتها المرتقب في آب المقبل.وأكد الوزير رجي "تمسك ببقاء اليونيفيل وبدورها المهم في تحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب"، لافتا إلى "أهمية التمديد لها من دون إدخال أي تعديلات على ولايتها".كما أكد "إدانة لبنان أي اعتداء إسرائيلي يستهدف القوات الدولية"، رافضا "أي تعرض لعناصرها من قبل لبنانيين، وهو أمر قيد المتابعة من لمحاسبة المعتدين وسوقهم إلى العدالة".وتحدث رجي عن "شكر لبنان وتقديره للجنرال لاثارو على الدور الكبير والجهد الذي قام بها لصالح لبنان خلال فترة توليه قيادة اليونيفيل".وشكر الجنرال لاثارو لـ"لبنان وحكومته ووزارة الخارجية والمغتربين الدعم الذي قدموه له ليتمكن من تأدية مهمته".، أكد لاكروا "أهمية التمديد لقوات اليونيفيل واستمرار تمويل قوات حفظ السلام"، مشيدا بـ"التعاون والتنسيق الكبيرين بين القوات الدولية والجيش اللبناني في جنوب لبنان في سبيل تطبيق قرار رقم 1701، وبالدور المهم الذي يقوم به لتعزيز انتشاره في الجنوب وحصر السلاح بيده".كما استقبل رجي سفير هيرفيه ماغرو، وأجريا جولة أفق تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة، خصوصا موضوع التجديد لقوات اليونيفيل والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام".