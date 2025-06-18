إستهداف دراجة نارية في بلدة باريش

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية في بلدة قرب دردغيا.

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من جهتها، أعلنت لاحقاً أن الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح.