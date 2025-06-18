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لبنان

إستهداف دراجة نارية في بلدة باريش

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:33
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أفادت مندوبة "لبنان24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية  في بلدة باريش قرب دردغيا.
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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة لاحقاً أن الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح.
 
 
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