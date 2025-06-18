عبدالله ورئيس بلدية البرجين بحثا مع هاني في موضوع المدرسة الزراعية

زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ، يراففه رئيس بلدية البرجين بوعرم، ، للبت في موضوع المدرسة الزراعية في اقليم الخروب، والمقررة في مدرسة البرجين الرسمية، وإنجاز مرسومها، واستكمال الحاجات المطلوبة لتجهيزها لبدء العمل.

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