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لبنان

عبدالله ورئيس بلدية البرجين بحثا مع هاني في موضوع المدرسة الزراعية

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:37
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زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، يراففه رئيس بلدية البرجين  محمد عبد العزيز بوعرم، وزير الزراعة نزار هاني، للبت في موضوع المدرسة الزراعية في اقليم الخروب، والمقررة في مدرسة البرجين الرسمية، وإنجاز مرسومها، واستكمال الحاجات المطلوبة لتجهيزها لبدء العمل.
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