أبي رميا عرض مع وزير الداخلية الفرنسية التطورات في المنطقة وتداعياتها على لبنان

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يواصل رئيس لجنة الصداقة النيابية النائب لقاءاته في ، حيث ناقش مع الفرنسية الجمهوريين برونو روتايو التطورات في المنطقة، لا سيما الحرب - وتداعياتها على المنطقة، وتحديدا على .وأكد روتايو "الدعم الفرنسي الدائم للبنان"، متطرقا إلى "التحضيرات لمؤتمر المنتظر عقده قريبا دعما للبنان وللجيش اللبناني".كما ناقش "الوضع السياسي والأمني في لبنان"، مشيرا إلى "التعاون والتنسيق المستمر مع فرنسا".وتطرق أبي رميا إلى "سبل المساهمة الفرنسية بعودة السوريين إلى بلادهم"، داعيا روتاريو إلى "زيارة لبنان"، لافتا إلى "الآمال المعقودة على للنهوض بالبلد وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي".=================== ن.ح