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لبنان

أبي رميا عرض مع وزير الداخلية الفرنسية التطورات في المنطقة وتداعياتها على لبنان

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:39
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يواصل رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا لقاءاته في فرنسا، حيث ناقش مع وزير الداخلية الفرنسية رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو التطورات في المنطقة، لا سيما الحرب الإسرائيلية - الإيرانية وتداعياتها على المنطقة، وتحديدا على لبنان.
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وأكد روتايو "الدعم الفرنسي الدائم للبنان"، متطرقا إلى "التحضيرات لمؤتمر باريس المنتظر عقده قريبا دعما للبنان وللجيش اللبناني".

كما ناقش أبي رميا "الوضع السياسي والأمني في لبنان"، مشيرا إلى "التعاون والتنسيق المستمر مع فرنسا".

وتطرق أبي رميا إلى "سبل المساهمة الفرنسية بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، داعيا روتاريو إلى "زيارة لبنان"، لافتا إلى "الآمال المعقودة على العهد للنهوض بالبلد وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي".

=================== ن.ح
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