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لبنان

بسبب منشورات "طائفية".. مواطن يقع بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:10
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في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار ومنع أي محاولة لزعزعة السلم الأهلي، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "م.خ" في منطقة جبل محسن، وذلك على خلفية نشره بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءات للطوائف وتحريضاً على النعرات الطائفية.
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ويأتي هذا التحرك في سياق العمل الأمني الاستباقي الذي تقوم به الشعبة لرصد أي محتوى يهدد السلم الأهلي أو يثير الفتنة، حيث تم تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت مصادر أمنية أن "القوى الأمنية لن تتساهل مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو إثارة الانقسامات بين اللبنانيين".
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