بسبب منشورات "طائفية".. مواطن يقع بقبضة "المعلومات"

في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار ومنع أي محاولة لزعزعة السلم الأهلي، أوقفت دورية من المدعو "م.خ" في منطقة ، وذلك على خلفية نشره بياناً عبر تضمن إساءات للطوائف وتحريضاً على النعرات الطائفية.

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ويأتي هذا التحرك في سياق العمل الأمني الاستباقي الذي تقوم به الشعبة لرصد أي محتوى يهدد السلم الأهلي أو يثير الفتنة، حيث تم تحويل الموقوف إلى المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.



وأكدت مصادر أمنية أن "القوى الأمنية لن تتساهل مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو إثارة الانقسامات بين اللبنانيين".