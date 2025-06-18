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لبنان

وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:22
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استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، النائبين جيمي جبور وقاسم هاشم، حيث جرى البحث في التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مع التشديد على ضرورة تحصين المؤسسات الدستورية وتعزيز قدرات الجيش لتمكينه من أداء مهامه في هذه المرحلة الدقيقة.
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كما التقى الوزير منسى القنصل اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية وسيم حجيج، حيث تناول البحث أهمية دور الجالية اللبنانية في أميركا في دعم مؤسسات الدولة، لاسيما المؤسسة العسكرية، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

هذا واستقبل أيضًا رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عوده، حيث تم عرض الأوضاع الأمنية الراهنة، والتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش في حفظ الاستقرار والتصدي للتحديات.

وفي السياق نفسه، اجتمع وزير الدفاع مع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، يرافقه طوني الأسمر، حيث ناقش المجتمعون واقع القطاع السياحي، وتم التأكيد على أهمية الاستقرار الأمني في تحفيز الحركة السياحية وتعزيز ثقة الزوار بلبنان كوجهة آمنة.
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