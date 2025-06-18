وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش

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استقبل ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، النائبين جيمي جبور وقاسم هاشم، حيث جرى البحث في التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مع التشديد على ضرورة تحصين المؤسسات الدستورية وتعزيز قدرات الجيش لتمكينه من أداء مهامه في هذه المرحلة الدقيقة.كما التقى الوزير منسى القنصل اللبناني في الأميركية وسيم حجيج، حيث تناول البحث أهمية دور في أميركا في دعم ، لاسيما ، وسبل تعزيز التعاون بين المقيم ولبنان المنتشر.هذا واستقبل أيضًا في الجيش اللواء الركن حسان عوده، حيث تم عرض الأوضاع الأمنية الراهنة، والتأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش في حفظ الاستقرار والتصدي للتحديات.وفي السياق نفسه، اجتمع مع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، الأشقر، يرافقه طوني ، حيث ناقش المجتمعون واقع القطاع السياحي، وتم التأكيد على أهمية الاستقرار الأمني في تحفيز الحركة السياحية وتعزيز ثقة الزوار بلبنان كوجهة آمنة.