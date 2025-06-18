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لبنان

مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:39
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تحدثت معلومات عن أنَّ طائرات مسيرة إسرائيلية عمدت إلى ملاحقة مواطنين في بلدة حولا - جنوب لبنان، اليوم الأربعاء.
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كذلك، تحدثت المصادر عن أنَّ طائرة "درون" إسرائيلية تسللت إلى أحد المنازل في البلدة ليتفاجأ بها سكانه وذلك قبل أن تغادر النقطة التي هبطت فيها، ما أدى إلى حالة من الهلع الشديد.
 
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