مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!

تحدثت معلومات عن أنَّ طائرات مسيرة إسرائيلية عمدت إلى ملاحقة مواطنين في بلدة حولا - ، اليوم الأربعاء.

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كذلك، تحدثت المصادر عن أنَّ طائرة " " إسرائيلية تسللت إلى أحد المنازل في البلدة ليتفاجأ بها سكانه وذلك قبل أن تغادر النقطة التي هبطت فيها، ما أدى إلى حالة من الهلع الشديد.