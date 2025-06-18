الراعي استقبل المدير العام لوزارة الزراعة.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل البطريرك الكاردينال في الصرح البطريركي في مساء اليوم، لوزارة الزراعة المهندس لويس .وخلال اللقاء، عرض لحود أوضاع القطاع الزراعي في ، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تنفذها ، متناولاً متابعة عمل الأبرشيات والرهبانيات في مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية.كما تحدث عن الخطوات التي تقوم بها الوزارة، بما في ذلك "الأيام الوطنية للزراعة" الهادفة إلى تسويق الإنتاج الزراعي محلياً وخارجياً.واطلع لحود على برنامج الإرشاد الزراعي الذي أطلقه نزار هاني، والذي بدأ تطبيقه من خلال ندوات إرشادية للمزارعين في مختلف المناطق ، ضمن إطار "الزراعة نبض الأرض والحياة". كما استعرض الإجراءات التي تتخذها فرق الوزارة لتعزيز سلامة الغذاء، وضبط المخالفات المتعلقة بقطع الأشجار في الأحراج والغابات والصيد البحري، مع إحالة المخالفين إلى المختص.وأعلن لحود أنه تم الاتفاق مع البطريرك على إقامة القداس السنوي للقطاع الزراعي لهذا العام في الديمان يوم الأحد 17 آب 2025، على نية مزارعي لبنان، بحضور وزير الزراعة.