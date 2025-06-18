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لبنان
الراعي استقبل المدير العام لوزارة الزراعة.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
18-06-2025
|
11:36
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استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في
بكركي
مساء اليوم،
المدير العام
لوزارة الزراعة المهندس لويس
لحود
.
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وخلال اللقاء، عرض لحود أوضاع القطاع الزراعي في
لبنان
، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تنفذها
وزارة الزراعة
، متناولاً متابعة عمل الأبرشيات والرهبانيات في مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية.
كما تحدث عن الخطوات التي تقوم بها الوزارة، بما في ذلك "الأيام الوطنية للزراعة" الهادفة إلى تسويق الإنتاج الزراعي محلياً وخارجياً.
واطلع لحود
البطريرك الراعي
على برنامج الإرشاد الزراعي الذي أطلقه
وزير الزراعة
نزار هاني، والذي بدأ تطبيقه من خلال ندوات إرشادية للمزارعين في مختلف المناطق
اللبنانية
، ضمن إطار "الزراعة نبض الأرض والحياة". كما استعرض الإجراءات التي تتخذها فرق الوزارة لتعزيز سلامة الغذاء، وضبط المخالفات المتعلقة بقطع الأشجار في الأحراج والغابات والصيد البحري، مع إحالة المخالفين إلى
القضاء
المختص.
وأعلن لحود أنه تم الاتفاق مع البطريرك
الراعي
على إقامة القداس السنوي للقطاع الزراعي لهذا العام في الديمان يوم الأحد 17 آب 2025، على نية مزارعي لبنان، بحضور وزير الزراعة.
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