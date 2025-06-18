متى سيشارك "حزب الله" في الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟

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كشف مسؤول إيراني رفيع للجزيرة عن أن دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع يعني أن سيتحرك.وأضاف المسؤول أنّ أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.