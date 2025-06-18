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لبنان

متى سيشارك "حزب الله" في الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:23
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كشف مسؤول إيراني رفيع للجزيرة عن أن دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك.
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وأضاف المسؤول الإيراني أنّ  أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.
 
تابع:" تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أميركا المواجهة".
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