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لبنان
تعاون بين "النادي اللبناني لأصحاب الهمم" والشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
18-06-2025
|
12:26
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زار رئيس "
النادي اللبناني
لأصحاب الهمم" ورئيس مهرجان "إضافة الدولي"،
سام سعد
، وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
، عقب عودته إلى
لبنان
.
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وأوضح سعد في بيان، أن اللقاء كان مثمرًا وتناول ملفات جوهرية تتعلق بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك، إذ ستكون
وزارة الشؤون الاجتماعية
والوزيرة السيد
الراعي
الرسمي لمهرجان "إضافة" لعام 2025، إلى جانب عدد من الوزارات والشخصيات الرسمية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي لهذه الفئات، وأكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات بين لبنان والدول العربية للاستفادة من التجارب المتنوعة في تطوير واقع ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم.
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