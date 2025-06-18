تعاون بين "النادي اللبناني لأصحاب الهمم" والشؤون الاجتماعية

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زار رئيس " لأصحاب الهمم" ورئيس مهرجان "إضافة الدولي"، ، وزيرة ، عقب عودته إلى .وأوضح سعد في بيان، أن اللقاء كان مثمرًا وتناول ملفات جوهرية تتعلق بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك، إذ ستكون والوزيرة السيد الرسمي لمهرجان "إضافة" لعام 2025، إلى جانب عدد من الوزارات والشخصيات الرسمية.كما تم خلال اللقاء مناقشة مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي لهذه الفئات، وأكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات بين لبنان والدول العربية للاستفادة من التجارب المتنوعة في تطوير واقع ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم.