"شباب العزم" شارك في ورشة عمل تحت عنوان "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"

شارك شباب العزم ممثلاً برئيس اللجنة الحقوقية سليم الحلوة في ورشة العمل التي نظمتها جمعية مسار بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تحت عنوان "شؤون اللاجئين في "، وذلك في فندق "كراون بلازا" - الحمرا.

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وجمع هذا اللقاء شبان و شابات من مختلف الاحزاب و التيارات و المنظمات التالية: مكتب الشبيبة والطلاب لحركة فتح في لبنان، النادي الثقافي الفلسطيني العربي، الاونروا، - قطاع الشباب، شباب العزم، منتدى الشباب اللبناني، عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، مكتب الشباب والرياضة المركزي في ، مؤسسة الصفدي. وجمع هذا اللقاء شبان و شابات من مختلف الاحزاب و التيارات و المنظمات التالية: مكتب الشبيبة والطلاب لحركة فتح في لبنان، النادي الثقافي الفلسطيني العربي، الاونروا، - قطاع الشباب، شباب العزم، منتدى الشباب اللبناني، عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي، مكتب الشباب والرياضة المركزي في ، مؤسسة الصفدي.

وتطرقت الورشة الى مناقشة مواضيع عديدة اهمها العلاقة بين الشعب اللبناني و اللاجئين الفلسطيين، والتأكيد على تكليف حصراً بمسؤولية حفظ الأمن والأمان داخل المخيمات في لبنان، على أن يتم حصر السلاح بيد ممثلة بالمؤسسة العسكرية، ما يضمن فرض سلطة القانون، ويُسهم في حماية سكان المخيمات والجوار من الفوضى والتوترات الأمنية، ويعزز الاستقرار الوطني واحترام السيادة .

بالاضافة الى ذلك، كان لرئيس اللجنة الحقوقية في شباب العزم الاستاذ سليم الحلوة مداخلة نوعية مع سفيرة النرويج في لبنان السيدة هيلد هار الدستاد عن الخروقات في لبنان.

واختتمت الجلسة في تبيان بعض الحلول التي يمكن ان تعالج مشاكل اللبنانيين وأيضاً اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.