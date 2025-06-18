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لبنان

وزارة الصحة تطلق مشروع تعزيز نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:45
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أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في لبنان وبدعم من حكومة اليابان، مشروعًا ثلاثي الأبعاد يهدف إلى "التعزيز الطارئ لنظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في لبنان استجابةً لحالات الطوارئ"، ويشمل: أولًا، توسعة نظام إدارة اللوجستيات (LMS) ليشمل المستشفيات الحكومية في مختلف أنحاء لبنان، ما يسمح بتتبع كل ما يدخل إلى مستودعات وزارة الصحة العامة ويخرج منها؛ ثانيًا، تعزيز قدرات بنوك الدم في المستشفيات الحكومية؛ وثالثًا، توسعة مستودع الإمدادات والمستلزمات الطبية التابع للوزارة في الكرنتينا، بقيمة إجمالية للمشروع تقارب مليون دولار.
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جاء ذلك خلال لقاء أقيم في مستودع المستلزمات الطبية في الكرنتينا، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وسفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثلة منظمة اليونيسف في لبنان أندريا بيرثر، إضافة إلى مدير دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز، ومسؤولة مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وحيدة غلاييني، وممثلين عن منظمات دولية ومحلية، ومسؤولين من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا.

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والياباني، قدم هشام فواز عرضًا للمشروع، مشددًا على أن توسعة نظام إدارة اللوجستيات ستعزز الشفافية في مراقبة حركة دخول وخروج الأدوية، مما يسهم في ضبط المخزون، وأن دعم بنوك الدم سيزيد من جاهزيتها التي برزت أهميتها خلال الحرب الأخيرة، كما أن توسعة المستودع ستُمكِّن من استيعاب كامل الهبات والمساعدات التي تلقاها لبنان مؤخرًا، ليرتفع إجمالي مساحته إلى نحو 1700 متر مربع.

من جهته، قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر: "إنه لشرف عظيم أن نقف معًا لإطلاق هذه المبادرة، التي تعكس قوة الشراكة والتزامنا بحماية الأرواح وتعزيز الصمود. بدعم اليابان، نُعزز الأنظمة الوطنية ونبني مستقبلًا أكثر مرونة وشمولًا".

بدوره، أكد السفير ماسايوكي استمرار دعم بلاده، مشيرًا إلى أن "تعزيز النظام الصحي في لبنان من أولويات اليابان، عبر بناء قدرات مؤسساتية وتحقيق استجابة فعالة للطوارئ، ما يعزز استقرار لبنان على المدى الطويل".

أما وزير الصحة، فأشار إلى أن المشروع ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الرعاية الصحية والتحول الرقمي في الوزارة، وهو أولوية لتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، عبر تحسين إدارة الموارد ورفع المعايير، بما يضمن الجاهزية الطارئة والوصول العادل إلى الرعاية الصحية. وشكر ناصر الدين حكومة وشعب اليابان على دعمهم المستمر، ومنظمة الصحة العالمية على تعاونها في مشاريع حيوية شملت إعادة تأهيل المستودع بعد انفجار 2020.

ووفق بيان لمنظمة الصحة العالمية، يشمل المشروع ثلاثة مجالات رئيسية: توسعة نظام إدارة اللوجستيات (LMS)، ويتيح تتبعًا فوريًا للأدوية والمستلزمات، ويقلل من فقدان المخزون، ويُعزز الشفافية، تعزيز بنوك الدم ويشمل تجهيز بنوك دم في مستشفيات الإحالة بالبنية التحتية والمستلزمات، لتقديم رعاية آمنة للمصابين، خصوصًا للفئات الضعيفة، وتحسين مستودع الكرنتينا، ويشمل تطوير البنية التخزينية وسلسلة التوريد، ما يضمن جهوزية أعلى للمستشفيات في مواجهة الطوارئ.

وأكد البيان أن المشروع لا يعزز الجهوزية الطارئة فحسب، بل يمهد لتحسينات بعيدة المدى في نظام الرعاية الصحية. ويستند إلى شراكة قوية بين منظمة الصحة العالمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويُعد الدعم الياباني عنصرًا أساسيًا في تحديث بنى القطاع الصحي اللبناني وتنسيق الجهود الاستراتيجية في وجه التحديات المتزايدة.
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