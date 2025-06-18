Advertisement

لبنان

إطلاق مهرجان إهمج بحضور لحود: موسم مزدهر رغم التحديات

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1378367-638858741287678868.png
Doc-P-1378367-638858741287678868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت بلدية إهمج اليوم، وبالتعاون مع لجنة المهرجانات السياحية، فعاليات "مهرجان إهمج السياحي الثاني عشر" للعام 2025، والذي سيقام من 8 إلى 10 آب، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في دار الرعية سيدة الشير – قاعة الشيخ جوزف عبدو الخوري، برعاية وزيرة السياحة السيدة لورا لحود، وبحضور النائب سيمون أبي رميا ممثلاً بإيلانا حردان، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس وأعضاء الاتحاد، رئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان، خادم الرعية الأب طوني حردان، أعضاء المجلس البلدي، المخاتير، ورؤساء جمعيات ومؤسسات، إلى جانب حضور لافت من الفعاليات والأهالي.
Advertisement

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس البلدية نزيه أبي سمعان كلمة رحب فيها بالحضور، معبراً عن فخره بإطلاق المهرجان في هذا المكان الذي يجمع بين السماء والتراب، مؤكداً أن المهرجان يؤكد على أن لبنان لا يزال بلد التلاقي والمحبة. وشكر كل الداعمين والنواب والمجلس البلدي والشباب الذين يحملون المهرجان بمحبة وإيمان، مشيراً إلى أن المهرجان وضع إهمج على الخريطة العالمية.

وأعلن أبي سمعان برنامج المهرجان الذي يبدأ مساء السبت 8 آب بحفل للفنان جورج وسوف يرافقه هادي ضو، يليه السبت 9 آب حفل للفنان صابر الرباعي مع مشاركة المطربة مابيل رحمة، ويختتم الأحد 10 آب بحفل للفنان راغب علامة مع مشاركة المطربة فرح نخول. وأكد أن مهرجان إهمج ليس مجرد حدث، بل رسالة للعالم بأن البلدة نابضة بالفرح والانتماء.

وفي كلمة لها قالت الوزيرة لحود: "من قلب هذه الطبيعة الخلابة، يسرني الإعلان عن إطلاق مهرجانات إهمج السياحية لهذا العام، بنسختها الثانية عشرة. خلال شهر آب المقبل، وعلى مدى ثلاث أمسيات متتالية، سيستضيف مسرح البلدة نخبة من ألمع نجوم لبنان والعالم العربي والأقرب إلى قلوبنا، وسيقدمون لجمهورهم باقة من أروع ما أنتجوه من أغانيهم. وحضور هؤلاء الفنانين الكبار دليل ثابت على دعمهم اللامحدود لوطننا الحبيب، ورسالة واضحة بأننا معا قادرون على تخطي التحديات وإعادة لبنان إلى سابق عهده كوجهة سياحية رائدة. أما إهمج، فهي تجربة صيفية وتحفة طبيعية مميزة، تسحرك في لوحة متكاملة العناصر، حيث تشكل غابات أشجار الأرز المعمرة والصنوبر والسنديان دعوة مفتوحة لعشاق الطبيعة ورياضة المشي وسط المحمية، وبين تلك الأشجار الخضراء تسيل مياه نبع "عين الجوزة" العذبة المتدفقة".

وأضافت: "وليس ببعيد، تحتضن أرضها المقدسة لوناً وطعماً مميزين لمنتجات التفاح والكرز، أما بين أسطح بيوتها وأزقتها، فهناك دفء القلوب، ولم شمل العائلة، وعبق تقاليد الضيافة. يستعد لبنان هذا العام لموسم سياحي أردناه مثمراً ومزدهراً، وبالرغم من كل العقبات المحلية والإقليمية التي تعمل الحكومة على مدار الساعة لمتابعتها بدقة تامة، فإننا مصممون على استكمال مسيرة النهوض والإصلاح من خلال تعاون متين بين الدولة والقطاع الخاص".

وختمت: "من هنا، فإن المهرجانات ليست مجرد فعاليات ترفيهية، بل هي جزء من رؤية أوسع لتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي. شكراً للجنة المهرجانات ولكل من شارك في الإعداد لهذا الحدث الفني، فكل أغنية ترتفع نحو السماء، وكل رحلة على القمم أو على ضفاف الأنهر تقودنا خطوة إضافية لتحقيق ما نطمح إليه جميعاً: أن يستعيد لبنان عافيته، ويعود منارة سياحية نروي حكايات صموده وإشعاعه أجيالاً بعد أجيال".


بدورها، عبّرت إيلانا حردان عن فخرها بانتمائها لإهمج وتاريخها، مثنية على جهود المجلس البلدي والنائب أبي رميا الداعم للمهرجان، مع تقديم اعتذار الأخير عن عدم الحضور بسبب السفر.

وفي ختام المؤتمر، دعا رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس وزيرة السياحة لدعم المهرجانات السياحية في قرى القضاء، مثنياً على جهود بلدية إهمج ولجنة المهرجانات.
مواضيع ذات صلة
مهرجان الربيع التراثي الأول للجامعة الإسلامية في صور بحضور قادة من اليونيفيل
lebanon 24
19/06/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: العملية الانتخابية حصلت في وقتها رغم التحديات الأمنية واللوجستية
lebanon 24
19/06/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة: لبنان قادر على الابتكار وصناعة مستقبله التكنولوجي رغم التحديات
lebanon 24
19/06/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق مهرجانات غلبون من وزارة السياحة... لحود: نهضة غير مسبوقة!
lebanon 24
19/06/2025 00:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-06-18
16:33 | 2025-06-18
16:30 | 2025-06-18
16:09 | 2025-06-18
16:03 | 2025-06-18
16:02 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24