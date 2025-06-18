Advertisement

لبنان

توقيف "عميد متقاعد".. ماذا حصل داخل مركزه الطبي؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1378381-638858756845943779.jpg
Doc-P-1378381-638858756845943779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفَ جهاز أمن الدولة في طرابلس العميد المتقاعد "ع.ح" على خلفية عمل أطباء من دون تراخيص داخل مركزه الطبي وإجراء عمليات جراحية أيضاً.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فوز لائحة "جديتا بتجمعنا" ١٥- صفر برئاسة العميد المتقاعد ميشال خاطر - قضاء زحلة
lebanon 24
19/06/2025 00:39:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العميد المتقاعد باخوس علوان رئيسًا لبلدية ايطو
lebanon 24
19/06/2025 00:39:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة تعلن استشهاد 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات
lebanon 24
19/06/2025 00:39:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية بغزة: 20 شهيدا باستهداف إسرائيلي لفلسطينيين أمام مركز توزيع مساعدات بخان يونس
lebanon 24
19/06/2025 00:39:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-06-18
16:33 | 2025-06-18
16:30 | 2025-06-18
16:09 | 2025-06-18
16:03 | 2025-06-18
16:02 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24