مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع

ما لم تقله كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيانها اليوم في شكل صريح قاله مسؤول إيراني رفيع، لم يذكر اسمه، لقناة " " الإخبارية.

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الكتلة أكدّت في بيانها "أنّ قيام الأميركية بالإنخراط العسكري المباشر في الحرب، سيؤدي حكماً إلى تغيير سياق المواجهة كما سيدفع المنطقة برمّتها نحو الإنفجار الشامل".



أمّا المسؤول فكان أكثر وضوحًا ودقة عندما قال بأن "دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع يعني أن " " سيتحرك".

هذا الأمر دفع الكثيرين من المراقبين السياسيين إلى الربط بين بيان الكتلة وكلام المسؤول الإيراني، معتبرين أن ما كان قد تسرّب إلى الاعلام عن استعداد "حزب الله" للدخول في الحرب – لم يكن مجرد تهويل كلامي.