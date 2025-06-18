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لبنان
مقارنة بين بيان "كتلة الوفاء" وكلام المسؤول الإيراني الرفيع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
13:38
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ما لم تقله كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيانها اليوم في شكل صريح قاله مسؤول إيراني رفيع، لم يذكر اسمه، لقناة "
الجزيرة
" الإخبارية.
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الكتلة أكدّت في بيانها "أنّ قيام
الولايات المتحدة
الأميركية بالإنخراط العسكري المباشر في الحرب، سيؤدي حكماً إلى تغيير سياق المواجهة كما سيدفع المنطقة برمّتها نحو الإنفجار الشامل".
أمّا المسؤول
الإيراني
فكان أكثر وضوحًا ودقة عندما قال بأن "دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع
الكيان الصهيوني
يعني أن "
حزب الله
" سيتحرك".
هذا الأمر دفع الكثيرين من المراقبين السياسيين إلى الربط بين بيان الكتلة وكلام المسؤول الإيراني، معتبرين أن ما كان قد تسرّب إلى الاعلام عن استعداد "حزب الله" للدخول في الحرب
الإسرائيلية
–
الإيرانية
لم يكن مجرد تهويل كلامي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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