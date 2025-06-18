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لبنان

خطوة من مصرف لبنان.. ماذا فعل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2025 | 14:46
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قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنَّ التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، والذي قضى برفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار والتعميم 166 إلى 400 دولار شهرياً، تُعتبر خطوة تهدف لتسديد الودائع تدريجياً وذلك في إطار الخطة التي وضع مصرف لبنان تصورها لاسترداد المواطنين أموالهم.
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وقالت المصادر إنَّ مصرف لبنان يواصل العمل على تأمين كافة السيولة المطلوبة بالدولار لتسديد الأموال وذلك بشكلٍ يساهم بتسديد الودائع الصغيرة بشكل أسرع وخلال فترات قصيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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