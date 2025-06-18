عودة 186 راكبًا من إنطاليا إلى بيروت بعد إقفال الأجواء بسبب الحرب

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وصلت إلى عند الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة من قبل ظهر اليوم، طائرة تابعة لشركة "Sun Express" قادمة من مدينة إنطاليا ، وعلى متنها 186 راكبًا من اللبنانيين الذين كانوا عالقين هناك نتيجة إقفال الأجواء بسبب الحرب الإسرائيلية-الإيرانية.وأعرب عدد كبير من الركاب عن امتنانهم لشركة "Sun Express"، التي قامت منذ 13 حزيران الفائت بتأمين إقامتهم في فندق خمس نجوم على نفقتها الخاصة، متكفّلة بكامل الوجبات اليومية، قبل أن تؤمّن لهم العودة المجانية إلى .ودعا الركاب باقي شركات الطيران إلى أن تحذو حذو "Sun Express"، وأن تبادر إلى تأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين لا يزالون عالقين في بعض المدن الساحلية التركية.