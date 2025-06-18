"منشورات" تنتشر في لبنان.. تحريضية وخطيرة!

لوحظ مؤخراً في انتشار منشورات تحريضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تستهدفُ طوائف معينة وذلك في خضمّ الحرب الدائرة بين وإسرائيل.

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مصادر حقوقية قالت لـ" " إنَّ هذه المنشورات تعتبر جُرماً يعاقب عليه القانون كونها تؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية، ما يعني أن أصحابها قد يتعرضون للتوقيف.

وذكرت المصادر أنَّ بعض المنشورات قد يؤدي إلى أضرار معنوية وجسدية بآخرين، ما يعني حصول توترات مجتمعية، وأضافت: "المشكلة أنه لا يمكن ضبط وسائل التواصل الإجتماعي، ولهذا فإن التوجيه والإجراءات الرادعة تمنع نشر هكذا منشورات والتداول بها".