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لبنان

في بلدة لبنانية.. لغم أرضي ينفجر بأحد الشبان!

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:50
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أصيب أحد الشبان يُدعى "ع.شحاده" بجروح خطيرة إثر إنفجار لغم أرضي به في منطقة الشيخ عياش - عكار.
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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة أدت إلى بتر ساق الشاب المُلقب بـ"كمان".
 
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