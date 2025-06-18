في بلدة لبنانية.. لغم أرضي ينفجر بأحد الشبان!

أصيب أحد الشبان يُدعى "ع.شحاده" بجروح خطيرة إثر إنفجار لغم أرضي به في منطقة الشيخ - .

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وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة أدت إلى بتر ساق الشاب المُلقب بـ"كمان".