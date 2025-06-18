اللواء شقير استقبل دبور: تأكيد على أمن لبنان واستقرار المخيمات

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التقى السفير الفلسطيني في اليوم، العام اللواء في مقر في ، بحسب بيان صادر عن للسفارة .وتناول اللقاء عدداً من ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيزه في مختلف المجالات.