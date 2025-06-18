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لبنان

اللواء شقير استقبل دبور: تأكيد على أمن لبنان واستقرار المخيمات

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:50
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التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مقر المديرية العامة في بيروت، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة الفلسطينية.
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وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيزه في مختلف المجالات.
وأعرب السفير دبور عن شكره للواء شقير على "حرصه الدائم في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، مؤكداً استمرار التعاون المشترك لما فيه مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، إلى جانب استقرار المخيمات الفلسطينية.
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