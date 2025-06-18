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لبنان
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
16:33
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قبل أيام قليلة، أطلقت
إيران
باتجاه
إسرائيل
رشقة من صواريخ "فاتح" الباليستية القادرة على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 1400 كيلومتر، وبسرعة تصل إلى 12-15 ماخ (حوالي 15000 كم/ساعة).
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الصواريخ الباليستية التي تُطلقها إيران تطرح تساؤلات عما إذا كانت هناك من صواريخ من النوع ذاته يمتلكها "
حزب الله
" في
لبنان
.. فهل هذا الأمر فعلي وواقعي؟
فعلياً، فإنَّ الصاروخ الباليستي المعروف لدى "حزب الله" هو "فاتح 110"، وتقول مصادر مختلفة إنه إيراني الصنع، قصير المدى، وهو نسخة معدلة من صاروخ "زلزال 2" غير الموجه.
ويتراوح مدى "فاتح 110" بين 250 و 300 كلم، مما يجعله من بين الأسلحة الأطول مدى في مخزون "حزب الله".
وفعلياً، فإن "فاتح 110" يحمل رأساً حربياً بزنة 500 كيلوغرام، بينما
القطر
616 ملم والطول 8.8 متر.
ويتميز الصاروخ بـ"قدرة تدميرية عالية، ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة، كما يعمل بالوقود الصلب، وهو صاروخ أرض - أرض نقطوي، يستخدم في قصف الأهداف الحيوية".
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أن إيران زوّدت "حزب الله" بصواريخ فاتح 110 خلال شهر تشرين الثاني عام 2014، ويُعتقد أن "حزب الله" يمتلك المئات من هذه الصواريخ.
وخلال شهر تشرين الثاني 2024، وفي ظل الحرب
الإسرائيلية
ضد لبنان، أطلق "حزب الله" صاروخ "فاتح 110" باتجاه
تل أبيب
حيث استهدف قاعدة تسرفين العسكرية التي تبعد عن الحدود
اللبنانية
نحو 130 كيلومتراً، وتضم معسكرات للتدريب والتعليم العسكري، وكذلك تنشط بها الوحدة العسكرية التابعة للمتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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