مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غدًا في السراي الحكومي بجدول أعمال عادي من خمسة عشر بندًا، من أبرزها "الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض بطريقة الـ BOT أو DBOT.
ومن البنود ايضا مشاريع واقتراحات قوانين ومشاريع مراسيم.وتعيين وشؤون وظيفية. وشؤون مختلفة وقبول هبات.
وذكرت "اللواء" ان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني كان من بادر
في مجلس الوزراء الى طرح ملف حاويات قابلة للإشتعال طالبا معالجة الملف.
والاخطر ما نقل عن مسؤول ايراني انه اذا دخلت الولايات المتحدة
الحرب بصورة مباشرة لمصلحة اسرائيل، فهذا يعني ان حزب الله
سيتحرك.
واستغربت مصادر متابعة ل" النهار"ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة
تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".
نيابيا، لم تحل المناخات والأجواء المتصلة بالحرب دون تواصل اجتماعات اللجنة
النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع القوانين الانتخابية
، وفي جلستها أمس برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب إلياس بو صعب
طالبت بموقف الحكومة وما اذا كانت سترسل مشروع قانون جديد إلى اللجنة لدرسه. وأعلن بوصعب "أن النقاش
كان حول ما إذا كان للحكومة نية أن ترسل شيئاً، طلبنا منها أن ترسل خلال أسبوعين. أرجانا الجلسة من الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل
أن تقدم الحكومة شيئاً، وإذا لم تقدم مشروعاً طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في إنتظار ما سيأتي من الحكومة أو الإبقاء على اقتراحاتهم، واستطيع القول، إن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات
تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم".