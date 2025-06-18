مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال

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ومن البنود ايضا مشاريع واقتراحات قوانين ومشاريع مراسيم.وتعيين وشؤون وظيفية. وشؤون مختلفة وقبول هبات.وذكرت "اللواء" ان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني كان من في مجلس الوزراء الى طرح ملف حاويات قابلة للإشتعال طالبا معالجة الملف.والاخطر ما نقل عن مسؤول ايراني انه اذا دخلت الحرب بصورة مباشرة لمصلحة اسرائيل، فهذا يعني ان سيتحرك.واستغربت مصادر متابعة ل" النهار"ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".نيابيا، لم تحل المناخات والأجواء المتصلة بالحرب دون تواصل النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع القوانين ، وفي جلستها أمس برئاسة مجلس النواب طالبت بموقف الحكومة وما اذا كانت سترسل مشروع قانون جديد إلى اللجنة لدرسه. وأعلن بوصعب "أن كان حول ما إذا كان للحكومة نية أن ترسل شيئاً، طلبنا منها أن ترسل خلال أسبوعين. أرجانا الجلسة من الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، أن تقدم الحكومة شيئاً، وإذا لم تقدم مشروعاً طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في إنتظار ما سيأتي من الحكومة أو الإبقاء على اقتراحاتهم، واستطيع القول، إن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم".