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لبنان

في الغارة على جنوبي لبنان.. إسرائيل تكشف هوية المُستهدف

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:43
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أعلن الحيش الإسرائيلي أنه اغتال قائد مدفعية حزب الله في قطاع الليطاني ياسين عبد المنعم زين الدين في غارة جنوبي لبنان
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