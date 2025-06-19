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لبنان

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وجريح في كفرجوز

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:37
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على دراجة في بلدة كفرجوز قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.
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