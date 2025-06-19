القرار اتخذ: تعيينات جديدة في كهرباء لبنان

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أشار مصدر وزاري الى أن القرار إتخذ في بما خص تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد أيضاً لمؤسسة ، حيث يشغلهما حالياً المهندس .ولفت المصدر الى أن سوف يبدأ بتلقي السير الذاتية للمرشحين للمنصبين يعتمد آلية التعيينات من أجل المزيد من الشفافية والنزاهة، وخاصةً أن هذه المناصب في وزارة الطاقة أصبحت هناك حساسية زائدة تجاهها بعد الإخفاقات الكبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء وحتى المياه . من هذا المنطلق، يضيف المصدر، سوف يقترح الوزير صدي عددا من الأسماء على لمنصب مدير عام ورئيس مجلس إدارة وذلك بعد أن ينتهي من جوجلة السير الذاتية وإنجاز كل المقابلات مع جميع المرشحين والراغبين بهذا المنصب .