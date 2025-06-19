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لبنان

القرار اتخذ: تعيينات جديدة في كهرباء لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-06-2025 | 01:15
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أشار مصدر وزاري الى أن القرار إتخذ في وزارة الطاقة بما خص تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد أيضاً لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يشغلهما حالياً المهندس كمال حايك .
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ولفت المصدر الى أن وزير الطاقة جو صدي سوف يبدأ بتلقي السير الذاتية للمرشحين للمنصبين وسوف يعتمد آلية التعيينات من أجل المزيد من الشفافية والنزاهة، وخاصةً أن هذه المناصب في وزارة الطاقة أصبحت هناك حساسية زائدة تجاهها بعد الإخفاقات الكبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء وحتى المياه . من هذا المنطلق، يضيف المصدر، سوف يقترح الوزير صدي عددا من الأسماء على مجلس الوزراء لمنصب مدير عام ورئيس مجلس إدارة وذلك بعد أن ينتهي من جوجلة السير الذاتية وإنجاز كل المقابلات مع جميع المرشحين والراغبين بهذا المنصب .
المصدر: لبنان 24
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