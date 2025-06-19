Advertisement

لبنان

يعمم نشرة الطقس.. تعرض موقع مصلحة الارصاد الجوية للقرصنة

Lebanon 24
19-06-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1378610-638859193970061072.jpg
Doc-P-1378610-638859193970061072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تعرض موقع مصلحة الأرصاد الجوية الذي يعمم نشرة الطقس لعملية قرصنة من CyberTeam StopWar .
Advertisement
 
وتعمل الجهات المعنية على حل المشكلة.
 
مواضيع ذات صلة
وسط التصعيد العسكري الكبير.. بنك إيراني تعرّض للقرصنة
lebanon 24
19/06/2025 10:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتفها الشخصي تعرض للقرصنة... انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض
lebanon 24
19/06/2025 10:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع نور نيوز: الحالة العامة للأدميرال شمخاني ليست مرضية بسبب حجم الإصابات التي تعرض لها
lebanon 24
19/06/2025 10:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع نور نيوز الإيراني: الدفاعات الجوية في منطقة بارجين تتصدى لأهداف معادية
lebanon 24
19/06/2025 10:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2025-06-19
03:23 | 2025-06-19
03:20 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:11 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24