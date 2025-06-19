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لبنان

مصدر لبناني: رح نصير بـ" القنّ"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-06-2025 | 01:45
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شخصية اميركية شديدة الاطلاع علقت على احتمال انخراط الولايات المتحدة الاميركية وحزب الله في الحرب الدائرة بين ايران واسرائيل بالقول : "All they will be in".
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مصدر لبناني علق قائلا: على هالحالة بفتكر رح نصير بـ "القنّ".
المصدر: لبنان 24
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